Tra dolci giochi e memoria | la festa dei morti al Tesoro dei bambini

Un pomeriggio di festa e memoria per riscoprire una delle tradizioni più amate della cultura siciliana. L’asilo privato “Il tesoro dei bambini” organizza per sabato 1 novembre, alle 17, un evento dedicato alla festa dei morti con attività pensate per i più piccoli e per le famiglie. Il programma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

