Tra Ancona e Osimo Va a scuola in scooter travolto da un furgone Tommy muore a 14 anni
"Ciao mamma e papà, ci vediamo dopo la scuola", ha detto uscendo di casa ieri mattina. Non è più tornato. E’ stata una fatalità quella che gli è costata la vita. Se non fosse sopraggiunto nessuno in quel momento forse si sarebbe salvato. Quella strada però è sempre trafficatissima. Poteva, per poco, finire nel fossato e invece è rimasto immobile riverso sull’asfalto della carreggiata opposta di via Ancona ieri mattina Tommaso Bruciaferri, 14 anni. Era in sella al suo scooter quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Erano le 7.30 e in quel momento stava piovendo. L’asfalto era viscido, scivoloso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
