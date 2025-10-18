Toy Story 5 Woody e Buzz tornano con alcune modifiche nel design legate alla storia

Il ritorno di Toy Story è ufficiale: i giocattoli più amati del cinema si preparano a una nuova avventura che mescola nostalgia e modernità, con alcuni dettagli che puntano a sorprendere soprattutto i vecchi fan. Un primo sguardo a Toy Story 5 rivela sottili cambiamenti nei design di Woody e Buzz Lightyear che anticipa una trama ricca di ricordi, oltre a nuove avventure. Tim Allen promette una storia "brillante e ingegnosa" diretta da Andrew Stanton. Woody e Buzz tornano. con qualche dettaglio in più Dopo anni di attesa, i fan possono finalmente dare un'occhiata al primo banner promozionale di Toy Story 5, che svela piccoli ma significativi aggiornamenti nel design dei due protagonisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Toy Story 5, Woody e Buzz tornano con alcune modifiche nel design legate alla storia

