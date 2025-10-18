Tour of Guangxi 2025 Paul Double vince la quinta tappa Il britannico nuovo leader della generale
Il britannico Paul Double si aggiudica la quinta tappa del Tour of Guangxi, Yizhou-Nongla di 165,8 chilometri. Sulla salita finale della Nongla Scenic Area, 3,2 chilometri al 7,3 % di pendenza media, il corridore della Team Jayco AlUla piazza l’allungo vincente e taglia il traguardo da solo. Completa la giornata trionfale del britannico la conquista della maglia di leader della classifica generale. Double, alla quarta vittoria da professionista, precede il francese Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team) di nove secondi e il danese Mikkel Frølich Honoré di undici. In classifica generale il portacolori Team Jayco AlUla precede Lafay di 15” e l’ecuadoriano Jhonatan Narváez della UAE Team Emirates-XRG di 16”. 🔗 Leggi su Oasport.it
