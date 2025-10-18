Totti spiega il cazzotto a Colonnese | Mi disse ‘Tanto Cristian non è tuo’

Sono passati quasi vent’anni da quel Roma-Siena del 17 aprile 2005, ma Francesco Totti ricorda ancora ogni dettaglio. In una conversazione con Luca Toni su Prime Video, l’ex capitano della Roma è tornato su uno degli episodi più difficili della sua carriera: il pugno rifilato a Francesco “Ciccio” Colonnese, allora difensore dei toscani. « È la prima volta che ho dato un cazzotto in faccia a qualcuno », racconta « Io e lui ci conoscevamo bene, avevamo giocato insieme da ragazzi. Ma in quella partita mi ha gonfiato di botte e poi mi ha detto una frase che non dimenticherò mai: “Tanto Cristian non è tuo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

