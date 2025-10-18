Totti riscrive la storia | La maglia ‘6 unica’? Non era dedicata a Ilary Blasi

(Adnkronos) – Francesco Totti riscrive la storia. Era il 2002 quando il calciatore, durante un derby contro la Lazio, alzò la maglia con la scritta ‘6 unica’. Un gesto rimasto nella memoria collettiva come una dedica a Ilary Blasi, all'epoca sua fidanzata, poi moglie e madre dei suoi tre figli. Oggi, a distanza di 23 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

