Totti riscrive la storia | La maglia ‘6 unica’? Non era dedicata a Ilary Blasi

(Adnkronos) – Francesco Totti riscrive la storia. Era il 2002 quando il calciatore, durante un derby contro la Lazio, alzò la maglia con la scritta ‘6 unica’. Un gesto rimasto nella memoria collettiva come una dedica a Ilary Blasi, all'epoca sua fidanzata, poi moglie e madre dei suoi tre figli.  Oggi, a distanza di 23 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

totti riscrive storia magliaFrancesco Totti, frecciatina a Ilary Blasi/ “La maglia Sei unica? Ecco a chi era dedicata” - Francesco Totti riscrive la storia della maglia "Sei unica" dedicata a Ilary Blasi e lancia una frecciatina all'ex moglie. Da ilsussidiario.net

totti riscrive storia magliaTotti rinnega la maglia per Ilary e le lancia una frecciatina - Ospite di Luca Toni nel format di Prime Video Sport, Francesco Totti la riscritto la storia della maglietta “Sei unica”, negando che fosse dedicata a Ilary Blasi per poi lanciare una stoccata all’ex ... Scrive novella2000.it

totti riscrive storia magliaFrancesco Totti rinnega il “Sei unica” a Ilary Blasi: “Era per la curva”, ma in passato ne aveva parlato diversamente - Francesco Totti rinnega la storica frase dedicata a Ilary Blasi all’inizio della loro storia d’amore. Da fanpage.it

