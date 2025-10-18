Tottenham-Aston Villa | formazioni statistiche e anteprime

2025-10-18 08:00:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima della partita di Tottenham-Aston Villa. Puntando alla quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni e al terzo trionfo consecutivo sul Tottenham, l’Aston Villa si recherà nel nord di Londra domenica per affrontare una squadra degli Spurs in ottima forma casalinga guidata da Thomas Frank. Entrambe le squadre affrontano questo scontro di Premier League sostenute da vittorie di misura prima della sosta per le nazionali: Villa ha battuto il Burnley 2-1, mentre il Tottenham ha ottenuto lo stesso risultato in trasferta a Leeds. 🔗 Leggi su Justcalcio.com