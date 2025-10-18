Torre Guaceto | la presenza dei carabinieri forestali diventa strutturale

Brindisireport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e il Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dei carabinieri sottoscrivono la convezione che porterà i militari ad intensificare la loro presenza per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti in riserva, e per la collaborazione ad attività. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

