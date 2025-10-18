Torre Annunziata | furto in un bar sventato dai Carabinieri 43enne in manette

Colto sul fatto mentre tentava di forzare la saracinesca di un bar: 43enne arrestato dai carabinieri a Torre Annunziata.. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per tentato furto un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un uomo forzare la saracinesca di un bar in corso Vittorio Emanuele III. Non ha fatto in tempo a fuggire e si è ritrovato in manette. Sequestrati attrezzi per lo scasso. Il 43enne è ora in carcere, in attesa di giudizio L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it