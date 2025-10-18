Torna l’ora solare fra 7 giorni lancette indietro | gli effetti su salute e bollette
(Adnkronos) – Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre gli italiani dovranno dire addio all’ora legale, con le lancette che dovranno essere spostate indietro di un’ora. Un passaggio quello da ora legale a ora solare e viceversa non indolore, e che ha effetti negativi su salute, energia, bollette, ambiente e tasche dei cittadini, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
