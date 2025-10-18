Torna l’ora solare fra 7 giorni lancette indietro | gli effetti su salute e bollette

Periodicodaily.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre gli italiani dovranno dire addio all’ora legale, con le lancette che dovranno essere spostate indietro di un’ora. Un passaggio quello da ora legale a ora solare e viceversa non indolore, e che ha effetti negativi su salute, energia, bollette, ambiente e tasche dei cittadini, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

torna l8217ora solare 7Torna l'ora solare, fra 7 giorni lancette indietro: gli effetti su salute e bollette - Consumerismo: 350mila italiani chiedono di adottare l'ora legale tutto l'anno ... Lo riporta msn.com

Ora solare 2025, quando arriva: la data in cui spostare le lancette un'ora indietro, si dormirà un'ora in più - L’Italia adottò per la prima volta l'ora legale per ridurre il consumo energetico, cercando di sfruttare al meglio la luce naturale in un periodo in cui il risparmio era fondamentale. Come scrive ilmessaggero.it

Torna l'ora solare, lancette dell'orologio indietro: ecco quando ci sarà il cambio - Con il mese di ottobre insieme all'autunno arriva anche l'ora solare, che tornerà ufficialmente tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando durante la notte ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Torna L8217ora Solare 7