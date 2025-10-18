Torna l' ora solare ecco quando spostare le lancette dell' orologio
Giornate più corte e meno ore di luce. Con il mese di ottobre insieme all'autunno arriva anche l'ora solare, che tornerà ufficialmente tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando durante la notte (alle 3:00) le lancette dell'orologio dovranno essere spostate indietro di un'ora (2:00). Per il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Torna l'ora solare 2025: data, orario e novità sul cambio dell'ora - X Vai su X
Torna l'ora solare: ecco quando (e perché) cambiamo l'orario -> https://tinyurl.com/3yvttp6s - facebook.com Vai su Facebook
Ora solare, quando spostare indietro le lancette dell'orologio - Con l'ultimo fine settimana di ottobre salutiamo infatti l'ora legale e tornerà l ... latinatoday.it scrive
Torna l’ora solare: quando spostare indietro le lancette - Di seguito le date da segnare per il cambio delle lancette dell'orologio e alcune curiosità a riguardo. Si legge su catania.liveuniversity.it
Quando torna l’ora solare - A fine ottobre torna l’ora solare: le lancette si spostano indietro di un’ora, segnando la fine dell’estate e l’inizio della stagione più corta e lenta ... Si legge su skuola.net