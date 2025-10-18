Torna la Street Parade Corteo dal Novi Sad sarà un sabato di disagi e limitazioni

Street Parade antimilitarista. Contro tutte le guerre e le oppressioni: è questo il filo conduttore della manifestazione prevista per oggi in città. Organizzata dal mondo anarchico modenese, lo scorso anno il corteo era stato indetto per contrastare il ddl sicurezza. Quest’anno, invece, i numerosi furgoni e camion che ‘spareranno’ musica a tutto volume, percorreranno le strade cittadine per protestare contro le istituzioni militari, il loro sviluppo. "Dalle strade di Modena alziamo la voce più forte che mai. Musica, suoni, rabbia e libertà. Un’ondata collettiva che rompe il silenzio, che urla contro chi ci vuole muti, sottomessi e rassegnati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna la Street Parade. Corteo dal Novi Sad, sarà un sabato di disagi e limitazioni

