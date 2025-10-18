Torna in sala consiliare il premio Incentivo allo studio dopo 6 anni di stop
Sabato 18 ottobre a partire dalle 16 in sala consiliare a Pescara torna, dopo sei anni di stop, il premio “Incentivo allo studio” della Croce Rossa comitato di Pescara.L’iniziativa, che non si svolgeva dal 2019, anno della quattordicesima edizione, torna nel 2025 con rinnovato entusiasmo e con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Argomenti simili trattati di recente
In sala esagonale a Busto Arsizio si torna a parlare dell'Accordo di Programma sulla rigenerazione del sedime dell'attuale ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Torna il premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grilz - Torna il premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grilz, il primo reporter di guerra italiano caduto su un campo di battaglia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Riporta adnkronos.com
Torna il premio Almerigo Grilz: come candidarsi - Dopo il successo della prima edizione, torna il premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grilz, il primo reporter di guerra caduto mentre si trovava al fronte per documentare un conflitto. Scrive ilgiornale.it
Torna il premio "Bulgarelli Number 8", il 19 maggio a Bologna - Torna anche quest'anno il Premio "Bulgarelli Number 8", in programma lunedì 19 maggio alle 11:30 presso la Sala Borsa del Comune di Bologna. ansa.it scrive