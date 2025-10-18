Torna da Umoya l’Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno CE
Dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, torna da Umoya – Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno (CE). Un viaggio nella cultura messicana tra magia, musica e nuove esperienze per celebrare l’ “amor más allá de la muerte” che si terrà dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, torna da Umoya – Ecoparco del Mediterraneo di . 🔗 Leggi su 2anews.it
