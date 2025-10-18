Torna Ciocùlèda l' appuntamento per golosi e amanti del cioccolato

Ritorna Ciocùlèda Rimini, il Festival del Cioccolato che nel weekend da giovedì 30 a domenica 2 novembre animerà il centro cittadino con il dolce più buono al mondo.Un appuntamento che inonderà di sapori e colori la Piazza di Rimini con il coinvolgimento di alcuni tra i migliori maestri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

