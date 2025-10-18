Torna a Nola con la VII edizione l’Inferenze Short Film Festival

Con la VII edizione, intitolata “Stratificazioni dell’invisibile”, torna a Nola l’Inferenze Short Film Festival.  Torna a Nola, da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre 2025 (ore 20.00), l’Inferenze Short Film Festival, con la VII edizione intitolata “Stratificazioni dell’invisibile”, organizzato da Valentina Sodano per l’Associazione culturale Luna di Seta, ideato da Massimo Piccolo e con il . 🔗 Leggi su 2anews.it

