Torino41enne muore schiacciato da reti
13.10 Un operaio di 41 anni è morto a Torino, dopo essere stato travolto dalle reti metalliche che stava spostando in un cantiere di Torino Expo. L'uomo stava sollevando le reti con una gru e queste si sarebbero improvvisamemente staccate, cadendogli sopra e schiacciandolo. Troppo gravi le lesioni: l'uomo è andato in arresto cardiaco ed è morto, malgrado le manovre di rianimazione dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
