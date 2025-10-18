Torino una serata da applausi | un gol dell' ex Simeone castiga Conte

Il Torino nell'anticipo della 7ª giornata supera di misura il Napoli orfano di Hojlund e McTominay, infortunati dell'ultimo minuto, frenandone la corsa in vetta alla classifica. Annullato nel recupero un gol a Lang. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

torino serata applausi golTorino-Napoli 1-0: Simeone e il Var condannano Conte - Una serata da dimenticare: il Napoli perde anche a Torino doppo la sconfitta di Milano in trasferta e può dire addio alla vetta della classifica. msn.com scrive

torino serata applausi golTorino-Napoli risultato 1-0: grande gara dei granata, l'ex Simeone castiga Conte - Il Torino nell'anticipo della 7ª giornata supera di misura il Napoli orfano di Hojlund e McTominay, infortunati dell'ultimo minuto, frenandone la corsa in vetta alla classifica. Come scrive msn.com

Torino, l'abbraccio dei tifosi al Filadelfia: applausi per Baroni e la squadra - Anzi, a dirla proprio tutta nell’ultimo decennio non avevamo mai visto la scena di un allenatore che resta per quasi novanta minuti a bordo campo a firmare autografi, a rendersi disponibile per selfie ... Secondo gazzetta.it

