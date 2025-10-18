Torino tensione al liceo | prof contro i volantini di Gioventù Nazionale

Da quando la politica è entrata all'interno delle aule scolastiche e universitarie, non da oggi, si è cementata la convinzione che quello dovesse essere uno spazio a uno esclusivo della sinistra. I collettivi rossi spadroneggiano nelle scuole e nelle università, supportati anche da docenti di chiara estrazione di sinistra ma se la politica dev'essere parte della vita scolastica, allora dev'esserlo in modo bipartisan, lasciando fuori qualunque estremismo e accogliendo il dialogo e il confronto tra correnti di pensiero diverse. Ma così non è, perché ai collettivi rossi vengono concessi spazi che a quelli di destra vengono negati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

