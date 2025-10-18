Torino operaio muore in un cantiere Un collega | Lavorava con noi da 7 anni
Incidente sul lavoro mortale sabato mattina a Torino nel cantiere di Torino Esposizioni in via Massimo d’Azeglio. Un operaio di 42 anni, Andy Mwachoko, di origine nigeriana residente in Puglia, è morto intorno alle 8 del mattino. L’operaio, della ditta Cobar di Altamura, stava lavorando quando, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trovato sulla traiettoria di un supporto di un carico di materiali che avrebbe ceduto all’improvviso, centrandolo. Sul posto il 118 che ha tentato i primi soccorsi con le manovre di rianimazione, constatando il decesso. In corso le indagini da parte della Polizia e dello Spresal per la ricostruzione della precisa dinamica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
