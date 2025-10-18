Torino-Napoli Tancredi Palmeri distrugge De Bruyne | il commento accende nuove polemiche
Il Napoli ha perso 1-0 contro il Torino in un match deludente per gli azzurri. Tancredi Palmeri ha analizzato la prestazione della squadra partenopea, sottolineando come la qualità individuale non sia bastata a evitare una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Una performance priva di mordente e che ha portato pesanti critiche del giornalista, anche contro Kevin De Bruyne. Una prestazione senza carattere: le parole di Palmeri . Il Napoli ha fatto fatica contro il Torino, assommando ben 13 occasioni a 6 ma senza mai trovare il mordente necessario per battere il muro difensivo granata. Tancredi Palmeri ha commentato così l’incontro: “Il Napoli si è svegliato solo nel finale con Politano” Il giornalista sottolinea come la squadra azzurra non sia riuscita a imporre il proprio gioco per tutto il match, aspettando troppo a lungo per svegliarsi, senza riuscire a concretizzare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
News recenti che potrebbero piacerti
CONTE DURO DOPO TORINO-NAPOLI https://shorturl.at/40eVn - facebook.com Vai su Facebook
MS | Torino 1-0 Napoli 32' Giovanni Simeone #SerieA - X Vai su X
Palmeri: "Voi dite McTominay e Hojlund. Ma il calciatore più necessario nel Napoli entra al 74esimo" - Il Napoli è ritornato in campo dopo la pausa nazionali con la sfida in trasferta contro il Torino. Scrive msn.com
Palmeri: "Voi dite Hojlund e McTominay. Ma il più calciatore necessario nel Napoli entra al 74esimo" - Il Napoli è ritornato in campo dopo la pausa nazionali con la sfida in trasferta contro il Torino. Segnala msn.com
Sportitalia, Palmeri: “Milan può competere col Napoli per la partita secca e forse per lo scudetto” - Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, si è espresso così nel suo editoriale per il portale Sportitalia. Segnala msn.com