Torino-Napoli Tancredi Palmeri distrugge De Bruyne | il commento accende nuove polemiche

Spazionapoli.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha perso 1-0 contro il Torino in un match deludente per gli azzurri. Tancredi Palmeri ha analizzato la prestazione della squadra partenopea, sottolineando come la qualità individuale non sia bastata a evitare una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Una performance priva di mordente e che ha portato pesanti critiche del giornalista, anche contro Kevin De Bruyne. Una prestazione senza carattere: le parole di Palmeri . Il Napoli ha fatto fatica contro il Torino, assommando ben 13 occasioni a 6 ma senza mai trovare il mordente necessario per battere il muro difensivo granata. Tancredi Palmeri ha commentato così l’incontro: “Il Napoli si è svegliato solo nel finale con Politano” Il giornalista sottolinea come la squadra azzurra non sia riuscita a imporre il proprio gioco per tutto il match, aspettando troppo a lungo per svegliarsi, senza riuscire a concretizzare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

