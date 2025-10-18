Torino Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

18 ott 2025

Torino Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. TORINO NAPOLI STREAMING TV – Oggi, sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18 Torino e Napoli scendono in campo allo stadio Olimpico di Torino, partita valida per la settima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Torino Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Torino e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

