Il Napoli esce sconfitto contro il Torino e Leonardo Spinazzola ha parlato ai giornalisti per fare il punto della situazione. Nonostante un buon secondo tempo, la squadra ha faticato a concretizzare e a superare la difesa granata. Spinazzola ha sottolineato le difficoltà in campo, ma ha anche ribadito l'importanza di rimanere concentrati, con uno sguardo già al prossimo incontro contro il PSV. Il Napoli ha bisogno di più cattiveria in attacco: le parole di Spinazzola . Il Napoli non è riuscito a ottenere punti in trasferta contro il Torino, perdendo 1-0. Dopo il match, Leonardo Spinazzola ha analizzato la prestazione della squadra.

© Spazionapoli.it - Torino-Napoli, Spinazzola analizza la sconfitta: “C’è mancato questo aspetto”