Torino-Napoli Simeone svela tutto | Ecco cosa ho provato dopo aver segnato

Il Napoli non brilla contro il Torino ed incappa nella terza sconfitta stagionale, la seconda in Serie A. A decidere il match ci ha pensato, Giovanni Simeone, ex della gara, che al termine della partita ha raccontato tutte le emozioni vissute oggi. La sua è stata una rete pesantissima, che potrebbe condizionare notevolmente il prosieguo del campionato dei partenopei, nonostante siano trascorse solamente 7 giornate dall’inizio dell’anno. Giovanni Simeone, attaccante del Torino, saluta i tifosi dopo un’azione durante una partita di Serie A nel 2025. Torino-Napoli, Simeone: “Una serata piena di emozioni”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Torino-Napoli, Simeone svela tutto: “Ecco cosa ho provato dopo aver segnato”

