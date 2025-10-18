Torino-Napoli Simeone punisce Conte | caduta pesantissima degli azzurri

Il Torino trova una vittoria pesantissima contro il Napoli con il gol di Giovanni Simeone. La squadra di Conte viene sconfitta per la seconda volta in questo campionato e si ferma a sorpresa. I granata riescono a vincere per la prima volta in casa in Serie A in questa stagione. I campioni d'Italia in carica appaiono irriconoscibili per gran parte del match e mostrano lacune evidenti che potrebbero diventare decisive nella corsa scudetto. Il Napoli cade a Torino: Simeone torna a punire gli azzurri. Arriva la terza sconfitta stagionale e la seconda in campionato per il Napoli di Antonio Conte. Il più classico dei gol degli ex di Giovanni Simeone condanna gli azzurri.

Serie A. In campo Torino-Napoli1-0: gli azzurri in difficoltà per conquistare i 3 punti e rimanere in vetta Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 20.45 Roma-Inter

Sabato sera al Grande Torino! Il Napoli affronta il Torino sabato alle 18:00 in Serie A.

Simeone, chi è l'attaccante del Torino che segna al Napoli (senza esultare) - Il gol dell'ex è una regola che si è confermata anche in questo turno di Serie A.

Simeone decisivo, impresa Torino con il Napoli! Annullato un gol a Lang al 93', Baroni batte Conte - Al Grande Torino, Giovanni Simeone decide la sfida contro il Napoli valida per la settima giornata di campionato.

Torino-Napoli, Simeone segna ma non esulta: il Cholito chiede "scusa" agli azzurri - In un primo tempo il cui il Napoli non è riuscito ad affondare il colpo, ci ha pensato Simeone, da quest'anno dalla sponda granata, a sbloccare il match.