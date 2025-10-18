Torino-Napoli Simeone non perdona | gol valido per un motivo

Il Napoli è finito momentaneamente in svantaggio contro il Torino: a segnare per i granata è stato proprio Giovanni Simeone. L’ex non ha esultato e quasi si è scusato con i tifosi partenopei, ma intanto la squadra di Conte è andata sotto di una rete e ora deve reagire. Ecco perché il gol dell’attaccante granata è stato convalidato nonostante il fuorigioco iniziale. Napoli: perché il gol di Simeone per il Torino è valido. Luca Marelli, a ‘Dazn’, ha spiegato perché il gol di Simeone è stato convalidato: “Sul tocco di Adams, Simeone era in fuorigioco di 4 metri. Poi il tocco di Gilmour, volontario e per giocare il pallone, ha rimesso Simeone in gioco “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

torino napoli simeone perdonaTorino-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Torino è l'avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 56 su 142 precedenti, completano 53 vittorie partenopee e 33 successi granata. Scrive sport.sky.it

Le ultime dal Grande Torino: Adams-Simeone in attacco, nel Napoli due big out - Napoli di oggi alle 18: Baroni sceglie le due punte, nel Napoli due big out ... Segnala toro.it

torino napoli simeone perdonaTorino-Napoli, il Cholito Simeone si commuove: "Ho pianto quattro ore" - Poche settimane fa, il Cholito festeggiava il quarto Scudetto dela storia azzurra, oggi guida l'attacco dei granata. Da napolitoday.it

