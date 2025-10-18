Torino-Napoli sarà l’occasione per visionare un obiettivo di Manna

Dailynews24.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sosta delle Nazionali, il Napoli riprende le operazioni oggi a Torino allo Stadio Olimpico alle ore 18:00 affrontando la squadra di Marco Baroni. Gli azzurri dopo sei giornate hanno totalizzato 15 punti in virtù dell’unica sconfitta arrivata a San Siro contro il Milan e vogliono ricominciare a guadagnare punti per consolidarsi al primato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

torino napoli sar224 l8217occasioneTorino-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Napoli è in programma alle 18:00 di oggi, sabato 18 ottobre: gara valida per la 7a giornata di campionato, trasmessa in esclusiva in TV e streaming ... Riporta fanpage.it

torino napoli sar224 l8217occasioneTorino-Napoli live, probabili formazioni e ultime notizie: Hojlund e Neres in attacco - Dopo la sosta c'è il Torino, il Napoli di Antonio Conte è impegnato oggi, sabato 18 ottobre, in trasferta contro i granata di mister Baroni. Come scrive ilmattino.it

torino napoli sar224 l8217occasioneSerie A, orario e dove vedere Torino-Napoli - Vediamo insieme dove vedere e seguire Torino vs Napoli del campionato di Serie A e le probabili formazioni della sfida. Secondo mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Napoli Sar224 L8217occasione