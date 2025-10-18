Torino-Napoli sarà l’occasione per visionare un obiettivo di Manna

Dopo la sosta delle Nazionali, il Napoli riprende le operazioni oggi a Torino allo Stadio Olimpico alle ore 18:00 affrontando la squadra di Marco Baroni. Gli azzurri dopo sei giornate hanno totalizzato 15 punti in virtù dell’unica sconfitta arrivata a San Siro contro il Milan e vogliono ricominciare a guadagnare punti per consolidarsi al primato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

News recenti che potrebbero piacerti

Torna la serie A: alle 15 #LecceSassuolo e #PisaVerona. Poi 2 incontri di cartello: alle 18.00 #TorinoNapoli e alle 20.45 #RomaInter. Tutte le radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.it/radio1 Di Francesco Albanese #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Torino-Napoli, le probabili formazioni #SkySport #SkySerieA #SerieA #TorinoNapoli #Torino #Napoli - X Vai su X

Torino-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Napoli è in programma alle 18:00 di oggi, sabato 18 ottobre: gara valida per la 7a giornata di campionato, trasmessa in esclusiva in TV e streaming ... Riporta fanpage.it

Torino-Napoli live, probabili formazioni e ultime notizie: Hojlund e Neres in attacco - Dopo la sosta c'è il Torino, il Napoli di Antonio Conte è impegnato oggi, sabato 18 ottobre, in trasferta contro i granata di mister Baroni. Come scrive ilmattino.it

Serie A, orario e dove vedere Torino-Napoli - Vediamo insieme dove vedere e seguire Torino vs Napoli del campionato di Serie A e le probabili formazioni della sfida. Secondo mondotv24.it