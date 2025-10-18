Torino-Napoli probabili formazioni e dove vedere il match

Oggi alle 18 il match tra Torino e Napoli valido per la settima giornata di campionato. Torino-Napoli, le probabili formazioni. Di seguito, le probabili formazioni tra le due squadre riportate da Sky Sport: Napoli (4-1-4-1):  Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund. Antonio Conte non rischia, dunque, Politano e Buongiorno (recuperati). Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Simeone, Adams. Secondo le ultime indiscrezioni, Cyril Ngonge, ex della gara, partirà dunque dalla panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

