Torino-Napoli pagelle – Il nuovo Conte è meno risultatista del primo questo Napoli fa ammuina innocua

Ilnapolista.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Torino-Napoli 1-0, a cura di Fabrizio d’Esposito MILINKOVIC-SAVIC. In questo tristissimo sabato Zio Vanja è uno dei sei ex (tre per parte) e viene buggerato dal Cholito ancora azzurro a metà, almeno nel cuore. Parate non ne fa ma vanta due grazie: San Palo che lo salva da Vlasic e la ciucciaggine di tale Pedersen che sperpera un ghiotto servizio del predetto Cholito – 6 DI LORENZO. Il Capitano dei due scudetti offende nel caos, talvolta con lentezza o imprecisione, e difende boccheggiando, come quando è spettatore impotente, mani dietro alla schiena, dell’azione di Vlasic che tira e prende il palo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Torino-Napoli, pagelle – Il nuovo Conte è meno risultatista del primo, questo Napoli fa ammuina innocua

