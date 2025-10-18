Torino-Napoli pagelle – Il nuovo Conte è meno risultatista del primo questo Napoli fa ammuina innocua

Le pagelle di Torino-Napoli 1-0, a cura di Fabrizio d’Esposito MILINKOVIC-SAVIC. In questo tristissimo sabato Zio Vanja è uno dei sei ex (tre per parte) e viene buggerato dal Cholito ancora azzurro a metà, almeno nel cuore. Parate non ne fa ma vanta due grazie: San Palo che lo salva da Vlasic e la ciucciaggine di tale Pedersen che sperpera un ghiotto servizio del predetto Cholito – 6 DI LORENZO. Il Capitano dei due scudetti offende nel caos, talvolta con lentezza o imprecisione, e difende boccheggiando, come quando è spettatore impotente, mani dietro alla schiena, dell’azione di Vlasic che tira e prende il palo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Torino-Napoli, pagelle – Il nuovo Conte è meno risultatista del primo, questo Napoli fa ammuina innocua

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie A. Roma-Inter. 0-1. Nerazzurri in vetta con giallorossi e azzurri Torino-Napoli 1-0: la squadra di Conte ancora in vetta grazie all'Olimpico. Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.i - facebook.com Vai su Facebook

MS | Torino 1-0 Napoli 32' Giovanni Simeone #SerieA - X Vai su X

PAGELLE E TABELLINO Torino-Napoli 1-0: Simeone opportunista, sbandano Di Lorenzo e Gilmour, flop Lucca - Il club granata ospita gli azzurri per la settima giornata di campionato all'Olimpico di Torino: pagelle e tabellino dell'incontro ... Scrive calciomercato.it

Le pagelle di Torino-Napoli 1-0: funzionano le due punte, i difensori si esaltano - 0 i campioni d'Italia in carica grazie a una rete di Simeone. Lo riporta msn.com

Torino-Napoli 1-0 pagelle: Simeone gol e lacrime, Lucca solo pianti, beffa per Noa Lang al 94' - 0, i top e flop: Simeone segna e fa vincere i granata. Scrive sport.virgilio.it