Torino-Napoli | orario probabili formazioni e diretta tv del big match di Serie A

ABBONATI A DAYITALIANEWS Settima giornata: i granata ospitano i partenopei. Il Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi, sabato 18 ottobre 2025, per affrontare il Torino nella settima giornata di Serie A. La sfida si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino e promette spettacolo tra due squadre con obiettivi molto diversi. Il Napoli, forte del primo posto in classifica con 15 punti, arriva al match dopo la vittoria contro il Genoa al “Maradona”. Il Torino di Marco Baroni, invece, cerca riscatto dopo il pareggio 3-3 contro la Lazio e attualmente occupa la sedicesima posizione con 5 punti. Orario e probabili formazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Torino-Napoli: orario, probabili formazioni e diretta tv del big match di Serie A

