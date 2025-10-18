Torino-Napoli McTominay e Hojlund infortunati | neanche in panchina

Antonio Conte costretto a cambiare i suoi piani per Torino-Napoli: fuori McTominay e Hojlund, entrambi infortunati Neanche panchina per Rasmus Hojlund e Scott McTominay, che avrebbero giocato in Torino-Napoli. I due calciatori, rientrati dagli impegni con la nazionale, devono saltare la 7a giornata di campionato. Un problema per Conte che ha dovuto rivedere la formazione, adattando Spinazzola largo a sinistra. Napoli in ansia anche in vista della Champions League. McTominay McTominay ha accusato un trauma contusivo alla caviglia sinistra; Hojlund invece ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Torino-Napoli, McTominay e Hojlund infortunati: neanche in panchina

