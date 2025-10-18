Torino-Napoli LIVE risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Torino-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Torna la serie A: alle 15 #LecceSassuolo e #PisaVerona. Poi 2 incontri di cartello: alle 18.00 #TorinoNapoli e alle 20.45 #RomaInter. Tutte le radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.it/radio1 Di Francesco Albanese #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Torino-#Napoli - X Vai su X

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Torino è l'avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 56 su 142 precedenti, completano 53 vittorie partenopee e 33 successi granata. Riporta sport.sky.it

Torino-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

Serie A, Torino-Napoli LIVE - Il Napoli riprende la sua corsa dopo la sosta e fa visita al Torino di Marco Baroni, in difficoltà sul piano difensivo in questo inizio di stagione. Come scrive calciomercato.com