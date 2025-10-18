Torino Napoli, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la settima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Oggi, sabato 18 ottobre 2025, lo Stadio Olimpico Grande Torino sarà il teatro dell’atteso scontro tra Torino e Napoli. I granata, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino Napoli LIVE 1-0: decide il gol di Simeone, De Bruyne sfiora il pareggio