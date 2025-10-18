Torino Napoli LIVE 1-0 | decide il gol di Simeone De Bruyne sfiora il pareggio

Calcionews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino Napoli, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la settima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Oggi, sabato 18 ottobre 2025, lo Stadio Olimpico Grande Torino sarà il teatro dell’atteso scontro tra Torino e Napoli. I granata, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torino napoli live 1 0 decide il gol di simeone de bruyne sfiora il pareggio

© Calcionews24.com - Torino Napoli LIVE 1-0: decide il gol di Simeone, De Bruyne sfiora il pareggio

Approfondisci con queste news

torino napoli live 1Serie A: in campo Torino-Napoli 1-0 LIVE - Ora vediamo le risposte della rosa con 7 partite in 22 giorni, che porta un inevitabile dispendio di energie forte; servono rotazioni e c'è bisogno di tutti. Secondo ansa.it

torino napoli live 1LIVE Torino-Napoli 1-0 Serie A 2025/2026: Neres Tenta Il Sinistro - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it

torino napoli live 1Torino-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Simeone segna il vantaggio - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Napoli Live 1