Torino Napoli LIVE 1-0 | decide il gol di Simeone Conte pensa ai cambi

Calcionews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino Napoli, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la settima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Oggi, sabato 18 ottobre 2025, lo Stadio Olimpico Grande Torino sarà il teatro dell’atteso scontro tra Torino e Napoli. I granata, in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torino napoli live 1 0 decide il gol di simeone conte pensa ai cambi

© Calcionews24.com - Torino Napoli LIVE 1-0: decide il gol di Simeone, Conte pensa ai cambi

Approfondisci con queste news

torino napoli live 1LIVE Torino-Napoli 1-0 Serie A 2025/2026: Napoli Soffre, Toro Rinato - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

torino napoli live 1Serie A: in campo Torino-Napoli 1-0 LIVE - Ora vediamo le risposte della rosa con 7 partite in 22 giorni, che porta un inevitabile dispendio di energie forte; servono rotazioni e c'è bisogno di tutti. Secondo ansa.it

torino napoli live 1Torino-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Simeone segna il vantaggio - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Napoli Live 1