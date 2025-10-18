Torino-Napoli le pagelle | poche le sufficienze tra gli azzurri

Napolitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Torino-Napoli 1-0Milinkovic Savic 6Di Lorenzo 5.5, Beukema 5.5, Juan Jesus 6, Olivera 5.5Anguissa 5.5, Gilmour 5, De Bruyne 5.5Neres 5.5, Lucca 5, Spinazzola 6.5Buongiorno 5.5, Lang 6, Politano 6, Ambrosino 6, Elmas svConte 5Marcenaro 5.5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Spinazzola. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

