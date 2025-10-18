Torino-Napoli le formazioni ufficiali | fuori McTominay e Hojlund Conte rilancia Lucca dal 1’

"> TORINO – Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per il match tra Torino e Napoli, valido per la sesta giornata di Serie A. Le due squadre arrivano con umori diversi ma con la stessa voglia di riscatto: i granata di Marco Baroni cercano la prima vittoria casalinga della stagione, mentre gli azzurri di Antonio Conte vogliono dare continuità ai successi con Sporting Lisbona e Genoa, mettendo definitivamente alle spalle la sconfitta con il Milan. Conte deve però rinunciare a McTominay e Hojlund: lo scozzese è fermo per un trauma contusivo alla caviglia destra, mentre l’attaccante danese accusa un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: fuori McTominay e Hojlund, Conte rilancia Lucca dal 1’

