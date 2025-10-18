Torino-Napoli la gioia di Baroni | Abbiamo scelto di rischiare e siamo stati premiati

Torino, 18 ottobre 2025 – La dura legge dell'ex: al Torino basta un gol di Simeone, il grande ex di turno, per battere il Napoli, che a sua volta incassa la seconda sconfitta in campionato, entrambe tra l'altro lontano dal Maradona, nonostante l'illusione in pieno recupero firmata Lang, con la segnalazione del fuorigioco a vanificare la gioia ospite. Le dichiarazioni di Conte. Per Antonio Conte si conferma così la maledizione chiamata Marco Baroni, allenatore che non batte addirittura dal 2009 e che, restando alla sua avventura al Napoli, anche un anno fa, quando era alla guida della Lazio, gli cagionò solo dispiaceri: quello odierno, a detta del tecnico azzurro ai microfoni del dopopartita, nasce da una prestazione positiva dei granata, che hanno meritato la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torino-Napoli, la gioia di Baroni: “Abbiamo scelto di rischiare e siamo stati premiati”

