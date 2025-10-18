Torino-Napoli la gioca Ventura | Gara delicata per i granata Conte giocare ogni tre giorni consuma

Il tecnico è il doppio ex del match: "De Bruyne calciatore visionario, può portare sulla luna. Con Cairo rapporto straordinario, con De Laurentiis solo poche chiacchierate, non c'era mai tempo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torino-Napoli, la gioca Ventura: "Gara delicata per i granata. Conte, giocare ogni tre giorni consuma"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Torna la serie A: alle 15 #LecceSassuolo e #PisaVerona. Poi 2 incontri di cartello: alle 18.00 #TorinoNapoli e alle 20.45 #RomaInter. Tutte le radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.it/radio1 Di Francesco Albanese #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Torino-Napoli, le probabili formazioni #SkySport #SkySerieA #SerieA #TorinoNapoli #Torino #Napoli - X Vai su X

Torino-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I campioni d'Italia arrivano al Filadelfia a caccia dell'ennesima vittoria, il club granata per dare continuità alla buona prestazione contro la Lazio ... Da tuttosport.com

Torino-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Napoli è in programma alle 18:00 di oggi, sabato 18 ottobre: gara valida per la 7a giornata di campionato, trasmessa in esclusiva in TV e streaming ... Lo riporta fanpage.it

Pronostico Torino-Napoli, trend invertito: accadrà per la prima volta dal 2022 - Napoli è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. Lo riporta ilveggente.it