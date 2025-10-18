Torino-Napoli i dubbi degli allenatori

Per il  Napoli  di  Antonio Conte  ha inizio una serie di partite durissima. Saranno 7 le partite in 22 giorni: la prima tappa è in trasferta contro il  Torino  di  Marco Baroni. I granata sono alla disperata ricerca di una svolta. Hanno avuto tutta la sosta per ricaricare le energie ed allenarsi. Al contrario, gli azzurri, oltre ai diversi giocatori impegnati con le nazionali, devono fare i conti con i tanti infortuni. Insomma, quella contro i granata sarà una gara tutt’altro che semplice, ma una cosa è certa: bisogna partire con il piede giusto. Napoli, a Torino senza Lobotka e Rrahmani. Antonio Conte deve fare a meno di Lobotka e Rrahmani, oltre al lungodegente Lukaku. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

