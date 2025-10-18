Torino Napoli finale ad alta tensione all’Olimpico! Annullata una rete Lang al 93? ma non finisce qui! Spunta l’esito a sorpresa del VAR
Torino Napoli, che brividi nel recupero! Noa Lang va in gol al 93’, ma il VAR annulla e resta il giallo. La ricostruzione Finale beffardo allo stadio Olimpico Grande Torino nella sfida valida per la settima giornata di Serie A. Sotto 1-0 per la rete di Simeone, il Napoli aveva trovato il pareggio al 93’ . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Napoli sconfitto a Torino, decide l’ex Simeone: 1-0 granata. Annullato nel recupero il pareggio di Lang. - facebook.com Vai su Facebook
MS | Torino 1-0 Napoli 32' Giovanni Simeone #SerieA - X Vai su X
Le pagelle di Torino-Napoli, i top e i flop della partita - I migliori per gli azzurri Anguissa e Lang, subentrato a partita in corso. Si legge su ilmattino.it
Torino-Napoli, le pagelle di CM: la regola dell'ex bacia Simeone, Vlasic sugli scudi. Lucca e Neres tradiscono le aspettative - Nella sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A, il Torino trova i 3 punti, battendo per 1- Segnala calciomercato.com
Il Napoli cade a Torino, l'ex Simeone sgambetta Conte - Al Grande Torino vale la legge dell’ex: Simeone segna e fa uno scherzetto al Napoli, Baroni rinsalda la sua posizione battendo i campioni d’Italia. Lo riporta gds.it