Torino-Napoli è la partita degli ex Esposito | Un calciatore faceva arrabbiare Antonio Conte

Cyril Ngonge ha giocato nel secondo tempo contro il Napoli, la squadra che avrebbe dovuto lanciarlo definitivamente ma dove non è mai riuscito a lasciare il segno. Oggi, con la maglia del Torino, l’esterno belga sembra un altro giocatore: più maturo, determinato e protagonista nel progetto tecnico di Marco Baroni, che gli ha dato fiducia . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Argomenti simili trattati di recente

CONTE DURO DOPO TORINO-NAPOLI https://shorturl.at/40eVn - facebook.com Vai su Facebook

MS | Torino 1-0 Napoli 32' Giovanni Simeone #SerieA - X Vai su X

Torino-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Simeone segna il vantaggio - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it

Torino-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Torino e Napoli della 7^ giornata di Serie A si gioca sabato 18 ottobre alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ... Si legge su sport.sky.it

Torino-Napoli 1-0, Simeone: «Partita speciale, ma quando sono in campo voglio vincere sempre» - Napoli, anticipo del sabato della settima giornata di Serie A. Segnala msn.com