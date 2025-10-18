Torino Napoli doppia tegola per Conte | due big vanno ko a ridosso della sfida dell’Olimpico Tutti gli aggiornamenti

Torino Napoli, Conte perde due big per la trasferta di Torino: si fermano nella rifinitura, Conte in emergenza anche per il PSV in Champions League. Una rifinitura da incubo, una doppia, pesantissima tegola che complica i piani di Antonio Conte. Il Napoli si prepara ad affrontare la trasferta di Torino contro i granata, ma dovrà farlo senza due dei suoi pilastri fondamentali. Nell’ultimo allenamento prima della partenza, infatti, si sono fermati in un colpo solo Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Napoli: emergenza a centrocampo e in attacco. Le notizie che arrivano non sono affatto buone per l’ex allenatore bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Napoli, doppia tegola per Conte: due big vanno ko a ridosso della sfida dell’Olimpico. Tutti gli aggiornamenti

Contenuti che potrebbero interessarti

Ultimo Stadio. . Parliamo di #TorinoNapoli su Canale 21 ? Come gestirà Conte le partite dei prossimi giorni? #ForzaNapoli #napoletani #DeBruyne - facebook.com Vai su Facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Torino-#Napoli - X Vai su X

Conte perde Hojlund e McTominay poco prima di Torino-Napoli: nemmeno in panchina, le condizioni - Brutta doppia tegola improvvisa per il Napoli di Antonio Conte: poco prima della partita contro il Torino, nelle distinte ufficiali non sono apparsi i ... Da fanpage.it

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Torino è l'avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 56 su 142 precedenti, completano 53 vittorie partenopee e 33 successi granata. Riporta sport.sky.it

McTominay e Hojlund assenti per infortunio. Tegola per gli azzurri - Prosegue l'emergenza in casa Napoli, gli azzurri per la gara di oggi non potranno disporre di due calciatori di fondamentale importanza. Come scrive msn.com