Torino-Napoli Conte scioglie il dubbio | gioca lui dal 1’

Il Napoli arriva a Torino con tanti dubbi di formazione legati ai vari infortuni. Uno dei dubbi invece che Conte sicuramente si porterà fino alla fine dell’anno è quello della scelta del portiere. Ma il tecnico campione d’Italia dovrebbe preferire l’ex di turno per la difesa dei suoi pali. Milinkovic-Savic ancora titolare per Conte: cosa filtra per il Torino. Il serbo è arrivato a Napoli con la suscettibilità generale, di un calciatore destinato a fare la panchina. O almeno è quello che si pensava al di fuori dello spogliatoio. Invece Antonio Conte aveva già un piano ben preciso su chi utilizzare e di come usufruire di un dualismo così forte in porta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Torino-Napoli, Conte scioglie il dubbio: gioca lui dal 1’

