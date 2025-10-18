Torino-Napoli Conte | Nel secondo tempo anche un pareggio sarebbe stato striminzito per noi

Napolitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi siamo stati troppo ‘bellini’, nonostante la partita l'abbiamo fatta anche qua. Nel primo tempo sembrava che andavamo sulle punte, ma la palla l'avevamo noi. Abbiamo concesso un gol in maniera fortuita. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri e anche un pareggio sarebbe stato striminzito per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

