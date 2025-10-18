Torino-Napoli Conte | Dobbiamo essere più cattivi nell’ultimo terzo! Su Hojlund e McTominay…
Conte sulle assenze di Hojlund e McTominay: a casa mia si dice meglio un cavallo sano di uno zoppo. Al termine del match contro il Torino, il tecnico del Napoli Antonio Conte, è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue dichiarazioni: Conte: Se qualcosa che la preoccupa, prendete molti più gol rispetto all’anno scorso. Ci chiarisce gli infortuni dell’ultim’ora di Hojlund e McTominay? . “Se stavano qua, è perchè c’era l’intenzione di farli giocare. Il problema che a Scott è avvenuto giovedì un taglio in un contrasto, ha dovuto mettere 6 punti alla caviglia. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Serie A. In campo Roma-Inter. Torino-Napoli1-0:vetta a rischio per gli azzurri Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 20.45 Roma-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-ser - facebook.com Vai su Facebook
MS | Torino 1-0 Napoli 32' Giovanni Simeone #SerieA - X Vai su X
