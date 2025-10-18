Conte sulle assenze di Hojlund e McTominay: a casa mia si dice meglio un cavallo sano di uno zoppo. Al termine del match contro il Torino, il tecnico del Napoli Antonio Conte, è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue dichiarazioni: Conte: Se qualcosa che la preoccupa, prendete molti più gol rispetto all’anno scorso. Ci chiarisce gli infortuni dell’ultim’ora di Hojlund e McTominay? . “Se stavano qua, è perchè c’era l’intenzione di farli giocare. Il problema che a Scott è avvenuto giovedì un taglio in un contrasto, ha dovuto mettere 6 punti alla caviglia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Torino-Napoli, Conte: “Dobbiamo essere più cattivi nell’ultimo terzo! Su Hojlund e McTominay…”