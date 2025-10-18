Torino-Napoli clamoroso chiede scusa a tutto lo stadio
Episodio clamoroso in Torino Napoli, il calciatore ha chiesto scusa praticamente a tutto lo stadio. Cosa è successo? (ANSA) TvPlay.it Giovanni Simeone ha sbloccato la partita con una bella giocata, subito dopo ha chiesto scusa alla sua ex tifoseria visto che negli ultimi anni aveva giocato proprio in azzurro. L'articolo proviene da TvPlay.it. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato sera al Grande Torino! Il Napoli affronta il Torino sabato alle 18:00 in Serie A. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt https://l.mws.com/tOUBR3 #ForzaNapoli - X Vai su X
Serie A. In campo Torino-Napoli: gli azzurri cercano i 3 punti per rimanere in vetta Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 20.45 Roma-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli disse di no a un clamoroso scambio col PSG: "Non se ne parla" - E grazie anche all'attaccante georgiano i transalpini sono riusciti a portare a casa tra le altre cose anc ... Riporta msn.com