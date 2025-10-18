Torino-Napoli 1-0 Simeone stende Conte e ferma gli azzurri
(Adnkronos) – Il Torino batte il Napoli 1-0 nell'anticipo della settima giornata della Serie A, oggi 18 ottobre 2025. I granata si impongono grazie al gol di Simeone, ex di turno, a segno al 32'. I campioni d'Italia rimangono a 15 punti, in attesa dei match delle altre big. Respira il Torino, che sale a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
