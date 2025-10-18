Torino-Napoli 1-0 Simeone punisce la sua ex squadra LIVE

Napoli in campo contro il Torino all’Olimpico grande Torino per la settima giornata di Serie A. McTominay e Hojlund entrambi fuori per piccoli acciacchi alla caviglia sinistra e affaticamento muscolare. Conte per sopperire alle assenze, lancia Lucca unica punta in avanti e Neres sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Politano. Sulla fascia sinistra agisce Spinazzola in asse con Olivera. Dall’altro lato Baroni si affida ad uno dagli ex della sfida con Simeone in attacco con Che Adams mentre Ngonge altro ex, parte dalla panchina. Torino che prova a ripartire dopo gli ultimi risultanti non esaltanti mentre gli azzurri vogliono continuare il percorso in testa in attesa delle avversarie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Torino-Napoli 1-0, Simeone punisce la sua ex squadra (LIVE)

Approfondisci con queste news

Sabato sera al Grande Torino! Il Napoli affronta il Torino sabato alle 18:00 in Serie A. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt https://l.mws.com/tOUBR3 #ForzaNapoli - X Vai su X

Serie A. In campo Torino-Napoli: gli azzurri cercano i 3 punti per rimanere in vetta Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 20.45 Roma-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Serie A: in campo Torino-Napoli 1-0 LIVE - Ora vediamo le risposte della rosa con 7 partite in 22 giorni, che porta un inevitabile dispendio di energie forte; servono rotazioni e c'è bisogno di tutti. Scrive ansa.it

Torino-Napoli 0-0 | Primo lampo del match: palo di Vlasic ?? | OneFootball - Il capitano, Nikola Vlasic, si è spostato il pallone sul sinistro e dal limite dell'area ha lasciato partire un tiro che ha colpito ... Secondo onefootball.com

Quando si gioca Torino - Napoli? - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it