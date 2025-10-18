Torino-Napoli 1-0 Simeone punisce gli azzurri e regala i tre punti ai granata Rileggi qui la partita
https:www.transfermarkt.itmarco-baroniprofiltrainer12015Napoli in campo contro il Torino all’Olimpico grande Torino per la settima giornata di Serie A. McTominay e Hojlund entrambi fuori per piccoli acciacchi alla caviglia sinistra e affaticamento muscolare. Conte per sopperire alle assenze, lancia Lucca unica punta in avanti e Neres sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Politano. Sulla fascia sinistra agisce Spinazzola in asse con Olivera. Dall’altro lato Baroni si affida ad uno dagli ex della sfida con Simeone in attacco con Che Adams mentre Ngonge altro ex, parte dalla panchina. Torino che prova a ripartire dopo gli ultimi risultanti non esaltanti mentre gli azzurri vogliono continuare il percorso in testa in attesa delle avversarie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie A. In campo Torino-Napoli1-0: gli azzurri in difficoltà per conquistare i 3 punti e rimanere in vetta Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 20.45 Roma-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Sabato sera al Grande Torino! Il Napoli affronta il Torino sabato alle 18:00 in Serie A. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt https://l.mws.com/tOUBR3 #ForzaNapoli - X Vai su X
Serie A: in campo Torino-Napoli 1-0 LIVE - Ora vediamo le risposte della rosa con 7 partite in 22 giorni, che porta un inevitabile dispendio di energie forte; servono rotazioni e c'è bisogno di tutti. Secondo ansa.it
Torino-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Simeone segna il vantaggio - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it
Torino-Napoli 1-0: i granata frenano la corsa allo scudetto dei Campioni d’Italia - 1 con gol dell’ex Simeone e di Lang per il Napoli in pieno recupero (94') Alle ore 18 l’arbitro Mercenaro con il fischio ... Come scrive sportpaper.it