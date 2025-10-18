Torino-Napoli 1-0 | Simeone e il Var condannano Conte

Una serata da dimenticare: il Napoli perde anche a Torino doppo la sconfitta di Milano in trasferta e può dire addio alla vetta della classifica. La beffa della notte: il gol decisivo a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Torino-Napoli 1-0: Simeone e il Var condannano Conte

Altre letture consigliate

Giovanni Simeone è stato autore nel primo tempo di Torino-Napoli di un gol strepitoso in occasione dell’1-0 granata. Non è passato inosservato il gesto del “Cholito” verso la sua ex squadra: https://fanpa.ge/cbUKa - facebook.com Vai su Facebook

Sabato sera al Grande Torino! Il Napoli affronta il Torino sabato alle 18:00 in Serie A. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt https://l.mws.com/tOUBR3 #ForzaNapoli - X Vai su X

Torino-Napoli 1-0: risultato finale e highlights - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it

Torino-Napoli 1-0: i granata frenano la corsa allo scudetto dei Campioni d’Italia - 1 con gol dell’ex Simeone e di Lang per il Napoli in pieno recupero (94') Alle ore 18 l’arbitro Mercenaro con il fischio ... Si legge su sportpaper.it

Torino-Napoli 1-0 | Colpisce Simeone: segna e chiede scusa a tutti ?? | OneFootball - Il capitano, Nikola Vlasic, si è spostato il pallone sul sinistro e dal limite dell'area ha lasciato partire un tiro che ha colpito ... Da onefootball.com